Мэрия Владивостока «дала добро» на граффити: два рисунка появились на улицах города
Инициативная группа из 10 молодых человек подарила Владивостоку два новых арт-объекта. Это граффити, созданные к 160-летию города и окончанию голосования по поправкам в Конституцию РФ. Поддержали инициативу администрация Владивостока и Центр содействия развитию молодежи Приморья.
Графферы надеются поднять патриотический дух владивостокцев. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
— Мы, как инициативные жители Владивостока, решили подарить городу работу, которая нацелена на поднятие патриотического духа. За основу мы взяли цвета триколора, при этом выполнили все в современной манере, близкой нам. Оба проекта выполнены в одной стилистике, — рассказал художник Сергей Мотофанов.
Работа на Спортивной набережной Владивостока. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Одна работа расположилась на перекрестке улиц Семеновской и Алеутской, вторая будет скоро завершена на Спортивной набережной Владивостока. В рисунках на трансформаторной подстанции также присутствует тема триколора, фигурирует морская тематика и матрешка. Обрамляют рисунок подписи авторов, выполненные в характерном для граффити стиле.
Один из авторов рисунка. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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