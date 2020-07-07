2020-07-07T09:41:26+03:00
Общество

Только солнечные ванны: запрет на бассейны в Приморье остается в силе

Так же не разрешили пока открыться саунам, хамамам и СПА-салонам
Никита СЕРГЕЕВ
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Купальный сезон в Приморье не открыт, а бассейны закрытыКупальный сезон в Приморье не открыт, а бассейны закрытыФото: Андрей АБРАМОВ
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Как сообщалось ранее с сегодняшнего дня, 7 июля, в Приморском крае начали работу фитнес-центры. Как заявляет региональное министерство физической культуры и спорта, эти организации могут открываться без уведомления при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В то же время министерство акцентирует внимание на одном немаловажном дополнении: «При функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хамамов, пунктов питания».

Когда будут сняты ограничения на работу бассейнов пока не уточняется. Надо отметить, что и купальный сезон в Приморье так же официально не открыт, хотя жители края на свой страх и риск все же лезут в морские волны.

«Соблюдение организациями физической культуры и спорта рекомендаций Роспотребнадзора будут проверять административные комиссии, осуществляющие ежедневный мониторинг», — уточняет ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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