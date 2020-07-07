2020-07-07T09:51:24+03:00
Общество

"Погоня" экипажа скорой помощи за дрифтером на Toyota Prius попала на видеорегистратор

Удачное стечение обстоятельств развеселило пользователей соцсетей Владивостока
Василий ПОЛИКАРПОВ
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"Погоня" экипажа скорой помощи за дрифтером на Toyota Prius.

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"Погоня" экипажа скорой помощи за дрифтером на Toyota Prius

"Погоня" экипажа скорой помощи за дрифтером на Toyota Prius

Во Владивостоке в районе стадиона "Авангард" в объектив видеорегистратора попал необычный случай. Пользователи социальных сетей включили свое воображение и толику юмора, окрестив произошедшее "погоней экипажа скорой помощи за сбежавшим пациентом".

На кадрах опубликованного в инстаграм-сообществе dps_vl видео видно, как автомобиль, в салоне которого расположен регистратор, остановился перед перекрестком. Первым в поле зрения попадает Toyota Prius, водитель которого входит в поворот со стороны Светланской к улице Капитана Шефнера так, будто он профессиональный дрифтер.

Сразу после проезда гибрида на видео можно заметить свет от проблесковых маячков. Кажется, что за хэтчбеком идет полицейская погоня, что объясняет столь резкий поворот легковушки. Но следом в кадре появляется автомобиль скорой помощи, который следует в том же направлении, что и Toyota Prius, но при этом выполняет поворот без лишнего риска.

Столь необычное стечение обстоятельств позабавило пользователей соцсетей, что породило немало возможных версий произошедшего. Во время "погони" никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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