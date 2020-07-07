Чудом выживший: полиция выясняет, при каких обстоятельствах мужчина упал с 9 этажа гостинки во Владивостоке
Полиция Владивостока начала доследственную проверку по факту падения с высоты мужчины. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», он чудом выжил, сорвавшись с 9 этажа в гостинке на Некрасовской, 48.
Специалисты установили, что пострадавший – 36-летний уроженец Черниговского района Приморья. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии «Владивостокской клинической больнице №2».
Очевидцы сообщили о падении парня с высоты 9-го этажа.Видео: dpskontrol125rus
По словам очевидцев, падение с верхнего этажа смягчили сушилки для белья, которые в гостинках есть у многих, ведь балконы в доме предусмотрены только в квартирах с улучшенной планировкой.
– В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе городского управления МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU