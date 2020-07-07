Волонтеры «Единой России» на страже санитарно-эпидемиологических норм во время сдачи ЕГЭ

7 Июль 2020 2020-07-07T15:15:46+03:00

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В Приморье в самом разгаре единый государственный экзамен, который в этом году проходит в необычном формате. Из-за пандемии коронавируса к проведению итоговой аттестации заявлены высокие требования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Региональное отделение партии «Единая Россия» внесло свой вклад в безопасность проведения ЕГЭ в 2020 году.

Волонтеры «Единой России» передали пятилитровые канистры с антисептиком владивостокской школе № 13, которая выбрана базовой для итоговой аттестации школьников краевого центра. В течение месяца итоговую аттестацию по различным предметам в этой школе пройдут старшеклассники из восьми школ, а одновременно в аудиториях будут писать экзамен до 140 ребят. Кстати, еще до старта единого государственного экзамена партия также внесла вклад в безопасность проведения аттестации, передав в районые школы края более 150 тысяч медицинских масок.

Партия «Единая Россия» вместе с Рособрнадзором и волонтерами сегодня держит под контролем соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в школах. Всего во Владивостоке оборудовано 17 пунктов проведения итоговой аттестации, экзамены будут сдавать 3820 человек.

Вера Щербина, председатель Правительства Приморского края, член Президиума Регионального Политического Совета партии «Единая Россия» отметила, что ЕГЭ проходят в штатном режиме.

«Средства индивидуальной защиты закуплены в полном объеме, ими располагают органы местного самоуправления. В резерве все есть,- отметила Вера Георгиевна. - Выделены финансовые средства в размере 49 миллионов на проведение кампании итоговой аттестации школьников. Будут задействованы 3,5 тысячи педагогов для доставки детей в Пункты проведения экзаменов. Процесс хорошо организован, в том числе и в санитарно-эпидемиологическом плане. Полномочия по общему образованию мы передали местной власти вместе с финансовыми ресурсами. Где средства рационально расходуют, там есть возможности и для дополнительного поощрения педагогов. Думаю, органы местного самоуправления примут такие решения на местах самостоятельно».

Как рассказала исполняющая обязанности директора владивостокской средней школы №13 Елена Ерошина, помимо видеонаблюдения и магнитных датчиков, в аудиториях усилен эпидемиологический контроль: кабинеты оснастили бактерицидными рециркуляторами воздуха, дистанция между учениками выдержана в 1,5 метра, на входе всем измеряют температуру тела.

«Кажется все предусмотрели, хорошо сработали и краевые, и городские власти, но расход антисептика очень высокий, на неделе проводим по три-четыре экзамена, - говорит педагог. - Поэтому подарок «Единой России» радует и пригодится. Нашей школе доверили здоровье и благополучие детей. Мы это понимаем».

«На экзамене по русскому, мы готовы взять сто баллов, - заявил ученик гимназии №2 Константин Кильвник, который вместе с другими учениками сдает ЕГЭ, - Наш педагог весь год прилагала к этому усилия. На входе мне измеряли температуру, я переживал, может от нервов подняться, но обошлось. Буду писать работу в маске, это тоже для меня новое, но справлюсь».

Педагоги также отмечают, что из-за самоизоляции и перехода на дистанционное обучение очень сильно возросла нагрузка, причем как на преподавателей, так и на учеников. Тем не менее, почти все школьники смогли организоваться и посещать не только уроки в режиме онлайн, но и готовиться «на удаленке» с репетиторами. Кстати, все педагогические работники Приморского края получат выплату за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. Кроме того, в период проведения ЕГЭ за педагогическими работниками предусмотрено сохранение заработной платы.

Напомним, «Единая Россия» ведет всероссийскую благотворительную программу «Помоги учиться дома». Нуждающимся школьникам по всей стране безвозмездно выдают планшеты, компьютеры и ноутбуки для дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. Партия с самого начала эпидемии взяла на себя задачу по организации сбора оборудования, привлечения крупных партнеров-спонсоров и распределения собранной техники по всей стране. Партия также предлагает расширить программу «Помоги учиться дома» для обеспечения учителей страны высокоскоростным безлимитным мобильным интернетом по льготному тарифу, для чего обратилась к Минкомсвязи России с просьбой о взаимодействии с операторами сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU