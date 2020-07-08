Радиоактивный вертолет из Германии прибыл во Владивосток

8 Июль 2020 2020-07-08T00:18:17+03:00

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Радиационно-опасный гражданский вертолет (Во.105) обнаружили таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Машина, у которой допустимая норма радиации превышена в 55 раз, прибыла в контейнере из Германии в адрес российской компании.

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Также обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения являются редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.

Информацию об опасном объекте передали в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Ввозить вертолет на территорию России запретили. Винтокрылый аппарат отправится назад к отправителю, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

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ИСТОЧНИК KP.RU