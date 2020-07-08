Прямиком из Приморья в Крым: 11 июля восстановят авиасообщение между Владивостоком и Симферополем

8 Июль 2020 2020-07-08T00:36:13+03:00

Время полета займет около 10 часов. Это самый долгий рейс в сетке симферопольского аэропорта

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11 июля будет восстановлено прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем. Впервые с 2015 года Крым примет рейс из Приморья, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

— Полеты между аэропортом Симферополь и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям. Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполнит авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус» на двухпалубном широкофюзеляжном лайнере «Boeing 747», — говорится в сообщении аэропорта.

Маршрут в столицу российского Дальнего Востока будет самым протяженным в сети симферопольского аэропорта: время полета составит около 10 часов.

СПРАВКА:

Аэропорт Симферополь (основан в 1936 году) единственный гражданский аэропорт на территории Крыма. С 2015 года обслуживает более 5 миллионов пассажиров в год. В марте 2020 года из-за пандемии нового коронавируса пассажиропоток в аэропорту резко сократился.

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ИСТОЧНИК KP.RU