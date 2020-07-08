11 машин за 1 месяц вскрыл и обокрал вор-рецидивист во Владивостоке

8 Июль 2020 2020-07-08T01:29:40+03:00

Злоумышленник причинил вред на сумму более 190 тысяч рублей Фото: Тимур ХАНОВ

Когда открыть замок автомобиля не удавалось, преступник просто разбивал стекло

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Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело местного серийного вора-рецидивиста. Прокуратура Фрунзенского района города уже утвердила обвинительное заключение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Как считает следствие, свои последние преступления ранее судимый мужчина совершил с апреля по май в этом году. По ночам он ходил по придомовым территориям, высматривая ценное имущество в припаркованных автомобилях, вскрывал замки, а когда это не удавалось, разбивал стекла и похищал имущество из салонов. Таким образом, вор обокрал одиннадцать машин. Три из них он сильно повредил.

В результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен вред на сумму более 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Потерпевшие предъявили гражданские иски о взыскании ущерба.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU