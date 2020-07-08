Предприниматели Приморья поблагодарили краевого бизнес-омбудсмена

8 Июль 2020 2020-07-08T01:54:35+03:00

Как читают бизнесмены, работа Марины Шемилиной во время эпидемии коронавируса была эффективна

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Союз предпринимателей «Современный Бизнес Приморью» поблагодарил регионального бизнес-омбудсмена Марину Шемилину за работу, которую она проводила во время пандемии. Благодарственное письмо Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае вручил по поручению союза руководитель компании ДНС Дмитрий Алексеев.

— Марина Анатольевна — очень отзывчивый человек и всегда с готовностью реагирует на обращения к ней. Предприниматели не могли не отметить этого, — сказал Алексеев.

В свою очередь Марина Шемилина поблагодарила предпринимателей за оказанное внимание.

— Вместе мы сила! Впереди еще много работы, ведь нам предстоит выход из кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции: важно сохранить налоговые льготы, не допустить увеличения административной нагрузки на бизнес и обеспечить спрос при возобновлении деятельности предприятий, — заявила бизнес-омбудсмен.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, с начала введения ограничительных мер количество обращений в адрес Уполномоченного резко возросло. За период с 27 марта поступило около 600 обращений предпринимателей, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удалось не допустить неправомерного закрытия нескольких предприятий, продлить договоры аренды краевого имущества до конца года, предоставить отсрочку внесения выкупных платежей на полгода, погасить задолженность по госконтракту, а также выиграны 4 административных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU