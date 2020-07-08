Мошенник из Артема обманул на деньги жителей 16 городов России

8 Июль 2020 2020-07-08T02:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Приморцу удалось обманным путем выманить деньги у жителей 16 городов России.

С февраля по август прошлого года мошенник размещал в сети Интернет объявления о продаже специальной техники: экскаваторов, бульдозеров, тракторов и тому подобного. На самом деле у афериста никакой техники не было и в помине. Покупателям, живущим в других городах, он предлагал внести авансовые платежи от 75 до 210 тысяч рублей. Деньги переводились на различные банковские карты лжепродавца.

До момента поимки гражданина правоохранителями он умудрился похитить у 16 граждан в общей сложности свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Надо отметить, что материальный ущерб обвиняемый возместил потерпевшим в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU