2020-07-08T02:21:46+03:00
Общество

Мошенник из Артема обманул на деньги жителей 16 городов России

Лжепродавец предлагал в Интернете экскаваторы, бульдозеры и тракторы
Никита СЕРГЕЕВ
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Житель Артема похитил у 16 граждан свыше 1 миллиона 800 тысяч рублейЖитель Артема похитил у 16 граждан свыше 1 миллиона 800 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Приморцу удалось обманным путем выманить деньги у жителей 16 городов России.

С февраля по август прошлого года мошенник размещал в сети Интернет объявления о продаже специальной техники: экскаваторов, бульдозеров, тракторов и тому подобного. На самом деле у афериста никакой техники не было и в помине. Покупателям, живущим в других городах, он предлагал внести авансовые платежи от 75 до 210 тысяч рублей. Деньги переводились на различные банковские карты лжепродавца.

До момента поимки гражданина правоохранителями он умудрился похитить у 16 граждан в общей сложности свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Надо отметить, что материальный ущерб обвиняемый возместил потерпевшим в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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