«Восточный Порт» открыл ежегодный «Экомарафон» высадкой деревьев и кустарников во Врангеле

8 Июль 2020 2020-07-08T11:37:10+03:00

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АО «Восточный Порт» дало старт традиционному проекту экологического просвещения населения «Экомарафон», организовав высадку саженцев в микрорайоне Врангель. В 2020-м году из-за угрозы COVID-19 мероприятия в рамках экопроекта начались намного позже обычного, однако портовики намерены провести все запланированные на этот год акции, субботники, обучающие программы для молодёжи, тематические конкурсы и викторины.

В ходе акции «Экомарафон-2020» работники Порта, волонтёры и сотрудники Фонда «Восточный Порт» облагородили безымянный пустырь в районе улицы Железнодорожной. Здесь появились цветы и более сотни саженцев декоративных деревьев и кустарников: можжевельника, горной сосны, гортензии, пузыреплодника, луизиании, барбариса, сирени, форзиции, японской спиреи. Участники мероприятия укрепили и полили растения, а зоны посадок украсили белой мраморной крошкой.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

По словам специалистов в области озеленения и благоустройства, распространённое мнение о том, что посадки зелёных насаждений необходимо делать только ранней весной, в некотором роде является заблуждением. Если саженцы заранее укоренить, прижить в специальных горшочках и периодически их подкармливать удобрениями, то растения можно высаживать в «большой» грунт вплоть до первых морозов. Следующую «зелёную акцию» по высадке цветов, деревьев и кустарников во Врангеле Фонд «Восточный Порт» запланировал на предстоящей неделе – этап «Экомарафона» пройдёт в районе улицы Беринга.

– Нашей доброй традицией стало проведение ежегодного «Экомарафона» – мероприятие стартовало во Врангеле уже в шестой раз. Правда, в этом году коррективы в наши планы внесла пандемия коронавируса, – отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Но, как только режим самоизоляции был завершён, мы приступили к посадке деревьев, формированию клумб, благоустройству скверов. Впереди у нас уборки пляжей, просветительские мероприятия для школьников и студентов. Мы очень рады, что вносим свою лепту в озеленение посёлка и формирование у жителей Врангеля экологических традиций. Не сомневаюсь, что в этом году мы все вместе сделаем посёлок ещё более зелёным, цветущим и красивым.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

«Экомарафон» – ежегодный проект АО «Восточный Порт», направленный на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. В 2020 году «Экомарафон» проходит уже в 6-й раз и объединяет множество интересных социально-значимых событий для города и Приморья в целом – акции по озеленению территорий Врангеля и Находки, субботники на популярных местах отдыха, образовательные и научные программы.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

ИСТОЧНИК KP.RU