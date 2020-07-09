Синоптики пообещали жару в Приморье до +30°C

Пляжи Приморья Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 9 июля, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха +18...+30°C, сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке и Находке до +25...+27°C, в Уссурийске +27...+29°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +21°C.

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