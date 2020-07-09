«COVID никуда не делся. Проверено»: лидер «Мумий Тролль» попал на карантин
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко сообщил, что отправляется на карантин из-за того, что у одного из участников съемок нового клипа подтвердился COVID-19.
- Осторожно, covid никуда не делся. Проверено... – написал Лагутенко в соцсетях.
Он рассказал, что на этой неделе планировал начать съемки нового клипа вместе с Red Pepper Film, однако у одного из участников съемочной группы подтвердился тест на заболевание.
- Вынуждены отложить съемки и отправиться на карантин. Желаем выздоровления нашим коллегам и единомышленникам. Пожалуйста, будьте бдительны. Маски, дезинфекция, дистанция. Берегите себя, своих близких и людей вокруг. Мы ещё все друг другу пригодимся, - пожелал Илья Лагутенко своим подписчикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU