2020-07-09T02:02:04+03:00
Общество

«COVID никуда не делся. Проверено»: лидер «Мумий Тролль» попал на карантин

Как сообщил Илья Лагутенко, тест подтвердился у участника съемок нового клипа
Сергей БАЛАНОВ
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Илья Лагутенко. Фото: youtube.com/c/mumiytrollИлья Лагутенко. Фото: youtube.com/c/mumiytroll
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Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко сообщил, что отправляется на карантин из-за того, что у одного из участников съемок нового клипа подтвердился COVID-19.

- Осторожно, covid никуда не делся. Проверено... – написал Лагутенко в соцсетях.

Он рассказал, что на этой неделе планировал начать съемки нового клипа вместе с Red Pepper Film, однако у одного из участников съемочной группы подтвердился тест на заболевание.

- Вынуждены отложить съемки и отправиться на карантин. Желаем выздоровления нашим коллегам и единомышленникам. Пожалуйста, будьте бдительны. Маски, дезинфекция, дистанция. Берегите себя, своих близких и людей вокруг. Мы ещё все друг другу пригодимся, - пожелал Илья Лагутенко своим подписчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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