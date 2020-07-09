Сегодня мэр Владивостока все же отчитается перед городской Думой за прошлый год

9 Июль 2020 2020-07-09T02:31:56+03:00

Прошлая попытка рассказать о своей деятельности не состоялась по техническим причинам

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк, сегодня, 9 июля, выступит перед депутатами городской Думы с ежегодным отчетом об итогах своей работы и деятельности администрации в 2019 году. Сделать годовой отчет глава города намеревался еще 25 июня, но технические неполадки со связью в тот день не позволили обеспечить открытость проведения заседания Думы.

Сегодня в 10 часов Олег Гуменюк должен все же обозначить цифры, факты, анализ своей деятельности по таким направлениям, как бюджет, муниципальная собственность, ремонт дорог. Также мэр также расскажет об основных направлениях развития Владивостока в 2020 году.

В докладе будут затронуты и темы развития общественного транспорта, городского благоустройства, образования, предпринимательства, архитектуры и дизайна городской среды, международного сотрудничества и многие другие.

После доклада Олег Гуменюк ответит на вопросы депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU