Сегодня мэр Владивостока все же отчитается перед городской Думой за прошлый год
Мэр Владивостока Олег Гуменюк, сегодня, 9 июля, выступит перед депутатами городской Думы с ежегодным отчетом об итогах своей работы и деятельности администрации в 2019 году. Сделать годовой отчет глава города намеревался еще 25 июня, но технические неполадки со связью в тот день не позволили обеспечить открытость проведения заседания Думы.
Сегодня в 10 часов Олег Гуменюк должен все же обозначить цифры, факты, анализ своей деятельности по таким направлениям, как бюджет, муниципальная собственность, ремонт дорог. Также мэр также расскажет об основных направлениях развития Владивостока в 2020 году.
В докладе будут затронуты и темы развития общественного транспорта, городского благоустройства, образования, предпринимательства, архитектуры и дизайна городской среды, международного сотрудничества и многие другие.
После доклада Олег Гуменюк ответит на вопросы депутатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU