2020-07-09T02:56:15+03:00
Общество

Исполнителя «Дня Победы» по-цыгански отметили наградой

Песня в исполнении Руслана Кемалова была признана одной из лучших
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Председателя цыганский общины Приморского края Руслана Кемалова отметил Благодарностью секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак за вклад в организацию мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Руслан Кемалов принял участие во всероссийской акции «День Победы на разных языках», исполнив Гимн Победы на родном языке. Песня в его исполнении получила особое звучание и была отмечена организаторами акции в числе лучших, а видеоролик опубликован на специальном портале.

Всего в акции приняли участие 60 стран, она проходила с 9 по 11 мая. На грузинском языке знаменитую песню исполнила певица Диана Гурцкая. В Кузбассе песня «День Победы» впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов - шорцев и телеутов. Также композиция впервые прозвучала на армянском языке.

Добавим, что в Приморье Гимн Победы исполнили на русском, башкирском, татарском, армянском, азербайджанском, украинском, цыганском и корейском языках.

Акция «День Победы» - Руслан Шатрица, цыганская община Приморского края

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