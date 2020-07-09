Мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия, найден полицией

9 Июль 2020 2020-07-09T03:26:13+03:00

«Гонщик» совершил ДТП, не имея прав на управление мотоциклом, и на незарегистрированном Suzuki

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Сотрудники Госавтоинспекции нашли мотоциклиста, совершившего в мае наезд на двоих несовершеннолетних ребят на автодороге Уссурийск — Воздвиженка. С места ДТП водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшим.

Тогда полицейские установили, что во время пробежки 17-летние местные жители, нарушая правила дорожного движения, двигались по краю дороги в ту же сторону, что и транспорт. От удара мотоциклом один из парней получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Его товарищ отделался ушибами.

Мотоциклист из Уссурийска, сбивший 17-летних ребят. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Было возбуждено дело об административном правонарушении, началось расследование. Полицейские разыскали очевидца происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения. Установить личность водителя было сложно: мужчина был в шлеме, а мотоцикл не имел номерных знаков. Тем не менее после десятков проверок водителей двухколесного транспорта, полиция нашла 37-летнего жителя Уссурийска, бывшего в тот день за рулем мотоцикла марки Suzuki. Мужчина признался, что это он совершил ДТП и покинул место происшествия, испугавшись ответственности.

Гражданин управлял незарегистрированным мотоциклом, не имел права им управлять и не соблюдал требования об обязательном страховании гражданской ответственности. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статьям 12.1, 12.7, 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

Сейчас устанавливается насколько тяжелые телесные повреждения были нанесены участнику ДТП. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789511" frameborder="0"></iframe> Найден мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия.Видео: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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