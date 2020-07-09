Мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия, найден полицией
Сотрудники Госавтоинспекции нашли мотоциклиста, совершившего в мае наезд на двоих несовершеннолетних ребят на автодороге Уссурийск — Воздвиженка. С места ДТП водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшим.
Тогда полицейские установили, что во время пробежки 17-летние местные жители, нарушая правила дорожного движения, двигались по краю дороги в ту же сторону, что и транспорт. От удара мотоциклом один из парней получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Его товарищ отделался ушибами.
Мотоциклист из Уссурийска, сбивший 17-летних ребят. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску
Было возбуждено дело об административном правонарушении, началось расследование. Полицейские разыскали очевидца происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения. Установить личность водителя было сложно: мужчина был в шлеме, а мотоцикл не имел номерных знаков. Тем не менее после десятков проверок водителей двухколесного транспорта, полиция нашла 37-летнего жителя Уссурийска, бывшего в тот день за рулем мотоцикла марки Suzuki. Мужчина признался, что это он совершил ДТП и покинул место происшествия, испугавшись ответственности.
Гражданин управлял незарегистрированным мотоциклом, не имел права им управлять и не соблюдал требования об обязательном страховании гражданской ответственности. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статьям 12.1, 12.7, 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.
Сейчас устанавливается насколько тяжелые телесные повреждения были нанесены участнику ДТП. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Найден мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия.Видео: пресс-служба УМВД по Приморскому краю
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