Спикер парламента Приморья сообщил, что вылечился от COVID-19

9 Июль 2020 2020-07-09T04:09:48+03:00

А заодно проверил на себе качество оказания помощи больным коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик приступил к работе после перенесенного заболевания. Об этом высокопоставленный чиновник сам сообщил в личном аккаунте Инстаграм. Он выразил благодарность всем, кто поддержал его в непростое время. Слова особой признательности спикер краевого парламента адресовал медикам.

«Особая благодарность, конечно же, нашим замечательным медработникам — врачам, медсестрам, лаборантам, младшему медперсоналу, всем сотрудникам Владивостокской поликлиники N 1 и Краевой клинической больницы N 2, их замечательным руководителям Ольге Перовой и Светлане Бениовой, главному инфекционисту края Анне Симаковой. #ккб2 #поликлиника1».

Александр Ролик сообщает, что качество оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в Приморье проверил на себе: лечился в обычном инфекционном отделении (завотделением Ольга Дадалова), своими глазами видел, что медики делают все максимально возможное, чтобы спасать жизни и здоровье пациентов.

«Пусть то душевное тепло, которое они дарят больным, вернется им сторицей от нас, благодарных пациентов. Здоровья всем, мои дорогие, берегите себя и своих близких! #спасибоврачам», — написал Александр Ролик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU