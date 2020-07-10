Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

10 Июль 2020 2020-07-10T00:44:38+03:00

На большей части региона будет без осадков

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Погода в Приморье находится во власти поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе перемеренная облачность. Синоптики портала Примпогода предупреждают, что местами пройдут небольшие дожди, а утром можно застать туман. Дневные температуры по краю в пределах +16 +28 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

Во Владивостоке в пятницу будет переменная облачность, но осадков не ждите. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного.

В Уссурийске сегодня переменная облачность. Осадков не будет. Днем +27 +29 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

В Находке также переменная облачность и без дождей. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах +23 +25 градусов. Ветер южный, слабый до умеренного.

Температура воды в Амурском заливе +21 градус, в бухте Находка +16 градусов, в заливе Посьета +21 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU