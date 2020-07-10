2020-07-10T00:51:56+03:00
Общество

Что опять?!! Из трубы ТЭЦ-2 во Владивостоке повалил черный дым

Соцсети заполнились версиями случившегося от горожан, но энергетики прокомментировали ситуацию
Константин МИХАЙЛОВ
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ТЭЦ-2 Владивостока задымила по-черному. Фото: прислано читателем КПТЭЦ-2 Владивостока задымила по-черному. Фото: прислано читателем КП
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9 июля жители Владивостока были неприятно удивлены видом одной из труб ТЭЦ-2, из которой валил густой черный дым. С переводом большей части котлов теплоэлектростанции на природный газ (сейчас из 14 котлоагрегатов ТЭЦ лишь 4 продолжают работать по старинке) такая экологически неприглядная картина перестала быть типичной для столицы российского Дальнего Востока. Комментарий по ситуации дал «Комсомолке» главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Новиков.

«9 июля 2020 года, в связи с плановым отключением газа на ГРС „Владивосток“ энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 филиала „Приморская генерация“ проводили подготовкут энергообъекта к переводу котлов на резервное топливо — мазут. В течение трех минут — в период с 15:40 по 15:43 часов по местному времени из трубы ВТЭЦ-2 шел темный дым. Это связано с проведением настройки процесса перехода на резервное топливо, на котором станция будет работать до 14 июля, а затем снова перейдет на газ. Котлоагрегаты станции оборудованы необходимым оборудованием, которое выполняет функцию удаления вредных веществ из выходящих дымовых газов, поэтому перевод станции на резервное топливо не окажет негативного влияния на экологическую ситуацию во Владивостоке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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