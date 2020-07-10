2020-07-10T01:45:26+03:00
Общество

Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней Виктории в Приморье

Девочка ушла из дома 8 июля, но обратно так и не вернулась
Кристина ГРИН
Поделиться:
Спустя сутки волонтеры сообщили о прекращении поисков.Спустя сутки волонтеры сообщили о прекращении поисков.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

13-летняя Виктория из поселка Заводской пропала 8 июля. Вечером она вышла из дома по улице Черноморская и исчезла. О ее местонахождении ничего не было известно ни родным, ни близким друзьям. В итоге родители забили тревогу и обратились к волонтерам «Примпоиска». Активисты почти сразу разместили информацию о пропаже Вики в сеть, чтобы как можно дальше распространить фотографию девочки. Вместе со снимком поисковики указали и приметы ребенка, а также подробно описали одежду, в которой подросток вышла из дома.

Спустя сутки волонтеры сообщили на своей странице в сети, что поисковая операция завершена. К счастью, причина прекращения мероприятий позитивная – Вику нашли живой и невредимой. На хорошие новости от Примпоиска пользователи сети всегда очень бурно реагируют. В комментариях многие поблагодарили волонтеров за их труд и за спасенные жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цепь смертей от коронавируса в Приморье не прерывается
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов
На выходных будет 5000: растет число приморцев, инфицированных COVID-19 во время эпидемии
Инспекторы ППС из Артема задержали убийцу, зарезавшего женщину
В медицину со школьной скамьи: в приморских школах появятся специальные классы
Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов
«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы
Владивосток 11 июля отметит День рыбака
Житель Находки выкинул щенка из окна пятого этажа
«Россети ФСК ЕЭС» направит свыше 1,6 млрд рублей на строительство ЛЭП для электроснабжения угольного порта «Суходол» в Приморье
Библиотеки Владивостока откроются 16 июля
Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней Виктории в Приморье
Появилось видео с задержанным директором Приморского океанариума
Что опять?!! Из трубы ТЭЦ-2 во Владивостоке повалил черный дым
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня
Более 4 миллионов рублей можно получить на создание приюта для животных в Приморье
Энергетики ДРСК напоминают о правилах безопасности на отдыхе
Устроители марафона Galaxy Vladivostok уверены: в конце сентября можно будет бегать массово
Полковая чаша для «Нормандии — Неман» вручена в Приморье
Директор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублей
Ни дня без смерти от COVID-19 в июле: в Приморье умер еще один пациент госпиталя
55 выявили — 139 выписали: итоги минувших суток по COVID-19 сообщил оперштаб Приморья
Поломанное такси на объездной трассе Владивостока стало причиной серьезного ДТП и пробки
Без удовлетворения: экс-директор «Примкрайстроя» все же отправится на 9 лет в колонию строгого режима
Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
Во Владивостоке объем почтовых перевозок за полгода вырос на 12%