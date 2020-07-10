Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней Виктории в Приморье

10 Июль 2020 2020-07-10T01:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

13-летняя Виктория из поселка Заводской пропала 8 июля. Вечером она вышла из дома по улице Черноморская и исчезла. О ее местонахождении ничего не было известно ни родным, ни близким друзьям. В итоге родители забили тревогу и обратились к волонтерам «Примпоиска». Активисты почти сразу разместили информацию о пропаже Вики в сеть, чтобы как можно дальше распространить фотографию девочки. Вместе со снимком поисковики указали и приметы ребенка, а также подробно описали одежду, в которой подросток вышла из дома.

Спустя сутки волонтеры сообщили на своей странице в сети, что поисковая операция завершена. К счастью, причина прекращения мероприятий позитивная – Вику нашли живой и невредимой. На хорошие новости от Примпоиска пользователи сети всегда очень бурно реагируют. В комментариях многие поблагодарили волонтеров за их труд и за спасенные жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU