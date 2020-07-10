Библиотеки Владивостока откроются 16 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T02:39:51+03:00

Теперь заказать нужную книгу можно будет онлайн — еще до посещения библиотеки

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Муниципальные библиотеки Владивостока 16 июля откроются после карантина. Как сообщает Владивостокская централизованная библиотечная система, вводится ряд мер, которые помогут снизить риск заболеть коронавирусом в стенах библиотек города.

— Будут разделены зоны приема и выдачи литературы.

— Книги, сданные читателями, будут отправлять в карантинную зону хранения на пятидневный срок.

— Ограничат свободный подход читателей к книжным полкам.

— Пока будут закрыты читальные залы.

— В компьютерных (информационных) залах по предварительной записи будет доступно для работы с электронным каталогом только 1 рабочее место для работы не более 30 мин.

Зато теперь заказать нужную литературу читатель сможет не только по телефону, но и онлайн — через электронный каталог на сайте библиотеки. Но позвонить все же придется, чтобы выбрать время посещения для получения заказанной литературы или сдачи прочитанной.

Другие меры соблюдения санитарной безопасности не отличаются от мер, принимаемых в любых общественных местах: дезинфекция, уборки и проветривания, социальная дистанция, масочный режим и т. д.

Рабочие часы библиотек Владивостока останутся прежними: понедельник — выходной, вторник — пятница с 11 до 19, суббота и воскресенье с 10 до 18. Последняя пятница месяца — санитарный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU