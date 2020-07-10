2020-07-10T04:10:32+03:00
Общество

Житель Находки выкинул щенка из окна пятого этажа

Так хозяин наказал животное за порванный матрас. Как накажет изверга суд, пока неизвестно [видео]
Константин МИХАЙЛОВ
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Жестокий хозяин собаки в отделе полиции. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.Жестокий хозяин собаки в отделе полиции. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.
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В Находке МВД завершило расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным. Местный житель из окна квартиры на пятом этаже здания на улице Спортивной выбросил щенка.

Полиция установила, что 54-летний мужчина, вернувшись домой, нашел в квартире беспорядок, в том числе лежащий на полу порванный матрас. Виновником произошедшего был 11-месячный щенок, обитавший у гражданина. Хозяин собаки только что посидел с приятелями и поэтому был навеселе. Но при виде разгрома, учиненного домашним питомцем, веселье превратилось в гнев. Мужчина избил животное и вышвырнул его в окно.

По счастливому стечению обстоятельств очевидцами происшествия оказались волонтеры, помогающие животным. Они и спасли щенка, отвезя его в ветеринарную клинику. Животное получило тяжелые травмы, но, благодаря экстренной помощи, выжило. Теперь пес живет у одной из спасительниц, которая дала ему имя Месси.

Чудом выживший щенок и его новая хозяйка. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Чудом выживший щенок и его новая хозяйка. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

А в отношении мужчины с садистскими наклонностями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Статья предусматривает ответственность — до трех лет лишения свободы.

Мужчине грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животным». Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Мужчине грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животным». Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу, пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Житель Находки пытался убить свою собаку за беспорядок в квартире.Видео: УМВД РФ по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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