2020-07-10T03:55:50+03:00
Общество

Владивосток 11 июля отметит День рыбака

В Адмиральском сквере пройдут мероприятия, посвященные празднику
Никита СЕРГЕЕВ
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Адмиральский сквер во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации городаАдмиральский сквер во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации города
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В субботу, 11 июля, жители и гости Владивостока отметят один из самых любимых и близких праздников Приморья — День рыбака. Административно-территориальное управление Ленинского района города и продюсерский центр «Живи Ярче» подготовили насыщенную программу, которую представят гостям праздника в Адмиральском сквере. Начнутся праздничные мероприятия в 13 часов.

Для приморцев выступят артисты вокального ансамбля «Акварель», театра танца «Вдохновение» и музыкальной студии «Мастерская звезд». Свое творчество представят приморская скрипачка Кристина Астра и автор-исполнитель песен Сергей Калугин. Местные мастера декоративно-прикладного творчества выставят на обзор и продажу изделия.

АТУ Ленинского района просит гостей праздника соблюдать все меры предосторожности в период режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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