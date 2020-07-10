Владивосток 11 июля отметит День рыбака
В субботу, 11 июля, жители и гости Владивостока отметят один из самых любимых и близких праздников Приморья — День рыбака. Административно-территориальное управление Ленинского района города и продюсерский центр «Живи Ярче» подготовили насыщенную программу, которую представят гостям праздника в Адмиральском сквере. Начнутся праздничные мероприятия в 13 часов.
Для приморцев выступят артисты вокального ансамбля «Акварель», театра танца «Вдохновение» и музыкальной студии «Мастерская звезд». Свое творчество представят приморская скрипачка Кристина Астра и автор-исполнитель песен Сергей Калугин. Местные мастера декоративно-прикладного творчества выставят на обзор и продажу изделия.
АТУ Ленинского района просит гостей праздника соблюдать все меры предосторожности в период режима повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU