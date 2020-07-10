Во Владивостоке застройщика, вырубившего деревья на Нейбута, привлекут к суду

10 Июль 2020 2020-07-10T08:14:31+03:00

Участок на улице Нейбута во Владивостоке после вырубки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокурорская проверка также выявила нарушения, сделанные работниками мэрии при выдаче разрешений на рубку

Изменить размер текста: A A

В противостояние жителей улицы Нейбута во Владивостоке и застройщика жилого комплекса «Южный» вмешалась прокуратура. Ведомство провело проверку, отреагировав таким образом на обращения граждан, а также сообщения в СМИ и Интернет о незаконной рубке краснокнижных растений.

Ранее, когда вырубка на месте намеченной стройки только началась и жители ближайших домов забили тревогу, сотрудники Росприроднадзора осмотрели земельный участок и нашли на нем более 100 экземпляров «Калопанакса семилопастного», растения занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Приморского края. Каждое деревце пометили красно-белыми лентами, а застройщику и подрядчику строительных работ Росприроднадзор внес предостережения о недопустимости вырубки краснокнижных растений.

Представитель застройщика ЖК "Южный"Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проверка прокуратуры показала, что из 107 ранее найденных растений калопанакса на участке остался один единственный экземпляр — остальные деревья были уничтожены. По предварительным подсчетам экологический ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Кроме того, проверка выявила нарушения в действиях должностных лиц администрации Владивостока при выдаче разрешительной документации на вырубку зеленых насаждений. В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокурор Владивостока направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка зеленых насаждений».

Участок, на котором предполагается вести стройкуФото: Сергей БАЛАНОВ

ЧИТАЙТЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:

Во Владивостоке началась массовая вырубка деревьев под жилой микрорайон на Нейбута

Жители соседних домов вышли на митинг, чтобы собрать подписи и приостановить вырубку зеленых насаждений [фото, видео]

Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором

Возмущенные горожане снова вышли на стихийный митинг и вызвали на место участкового и депутатов [подробно]

Война за краснокнижный лес: во Владивостоке жители Нейбута отбивают атаку за атакой

Едва услышав звук пилы, активисты снова бросились на спорный участок, чтобы помешать рабочим, но там их встретила охрана [видео]

Вырубку на Нейбута во Владивостоке остановили из-за краснокнижных деревьев

В лесу проведут дополнительную проверку. Предыдущая нашла только два диморфанта, хотя местные жители насчитали больше ста [подробно]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU