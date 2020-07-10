2020-07-10T08:14:31+03:00
Общество

Во Владивостоке застройщика, вырубившего деревья на Нейбута, привлекут к суду

Прокурорская проверка также выявила нарушения, сделанные работниками мэрии при выдаче разрешений на рубку
Константин МИХАЙЛОВ
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Участок на улице Нейбута во Владивостоке после вырубкиУчасток на улице Нейбута во Владивостоке после вырубкиФото: Сергей БАЛАНОВ
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В противостояние жителей улицы Нейбута во Владивостоке и застройщика жилого комплекса «Южный» вмешалась прокуратура. Ведомство провело проверку, отреагировав таким образом на обращения граждан, а также сообщения в СМИ и Интернет о незаконной рубке краснокнижных растений.

Ранее, когда вырубка на месте намеченной стройки только началась и жители ближайших домов забили тревогу, сотрудники Росприроднадзора осмотрели земельный участок и нашли на нем более 100 экземпляров «Калопанакса семилопастного», растения занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Приморского края. Каждое деревце пометили красно-белыми лентами, а застройщику и подрядчику строительных работ Росприроднадзор внес предостережения о недопустимости вырубки краснокнижных растений.

Представитель застройщика ЖК "Южный" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Представитель застройщика ЖК "Южный"Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проверка прокуратуры показала, что из 107 ранее найденных растений калопанакса на участке остался один единственный экземпляр — остальные деревья были уничтожены. По предварительным подсчетам экологический ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Кроме того, проверка выявила нарушения в действиях должностных лиц администрации Владивостока при выдаче разрешительной документации на вырубку зеленых насаждений. В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокурор Владивостока направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка зеленых насаждений».

Участок, на котором предполагается вести стройку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участок, на котором предполагается вести стройкуФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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