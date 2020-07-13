2020-07-13T00:26:23+03:00
Общество

Туман и местами небольшой дождь, синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

Температура воздуха в крае достигнет +29°C
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В некоторых районах края пройдет небольшой дождьВ некоторых районах края пройдет небольшой дождьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В начале новой недели погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в понедельник в крае переменная облачность, местами небольшой дождь. В отдельных районах прогнозируется туман. При юго-западном умеренном ветре воздух прогреется до +17...+29°C.

Во Владивостоке под влиянием гребня охотского антициклона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Столбики термометров поднимутся до +19...+21°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в городе составит +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, без осдаков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +20...+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +18°C, в заливе Посьета +20°C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туман и местами небольшой дождь, синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Беговую дорожку на озере «Чан» во Владивостоке отремонтируют за 1,5 миллиона рублей
Черные джинсы и темно-зеленая ветровка: во Владивостоке ищут пропавшего парня
Больные коронавирусом продолжают умирать в Приморье. Всего за сутки заболели 54 человека
Надпись в поддержку губернатора Сергея Фургала появилась в центре Владивостока
«Жалею о своем поступке»: приморец помог пьяному мужчине перейти дорогу
На главной трассе в пригороде Владивостока ночью будут класть асфальт
Ярмарки выходного дня начали свою работу в Приморье
Жительница Приморья выращивала на своем участке коноплю
Переменная облачность, есть вероятность дождя: погода в Приморье на 12 июля
На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев
Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем
Разгадана тайна гибели туристов на перевале Дятлова
Неадекватный водитель устроил в Приморье погром на детской площадке и врезался в дом
У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках