Туман и местами небольшой дождь, синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

13 Июль 2020 2020-07-13T00:26:23+03:00

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В начале новой недели погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в понедельник в крае переменная облачность, местами небольшой дождь. В отдельных районах прогнозируется туман. При юго-западном умеренном ветре воздух прогреется до +17...+29°C.

Во Владивостоке под влиянием гребня охотского антициклона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Столбики термометров поднимутся до +19...+21°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в городе составит +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, без осдаков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +20...+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +18°C, в заливе Посьета +20°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU