2020-07-13T02:29:16+03:00
Общество

Приморье на 4-ом месте в стране по заболеваемости туберкулезом

В крае в два с лишним раза больше впервые заболевших туберкулезных пациентов, чем в среднем по стране
Никита СЕРГЕЕВ
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В прошлом году в Приморье выявили 93,4 впервые выявленных случая туберкулеза на 100 тысяч населения.В прошлом году в Приморье выявили 93,4 впервые выявленных случая туберкулеза на 100 тысяч населения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Приморский край оказался в первой пятерке регионов России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом. В 2019 году в крае зафиксировали 93,4 впервые выявленных случая этой болезни на 100 тысяч населения. Об этом сообщил Минздрав Российской Федерации. Опередили Приморье в печальной статистике: Чукотский автономный округ — 136,9 впервые выявленных случая заболевания на 100 тысяч населения; Республика Тыва — 119,3 случая, Кемеровская область — 93,7 случая. Ниже Приморья, на пятом месте оказалась Еврейская автономная область — 91,9 случай.

Лучше всего в стране ситуация с туберкулезом обстоит в Ненецком автономном округе — лишь 4,6 случая на 100 тысяч человек.

По данным Минздрава, в 2019 году в России врачи выявили 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом. В среднем по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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