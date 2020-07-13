Контрабанда леса на 175 миллионов рублей выявлена в Приморье

13 Июль 2020 2020-07-13T02:47:38+03:00

Контрабандист вывез из Приморья более 22 тысяч кубометров леса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Приморье правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном вывозе за границу более 22 тысяч кубометров леса. Украденная у страны древесина оценивается в сумму более 175 миллионов рублей.

"Установлено, что злоумышленник, действуя от имени фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, неоднократно осуществлял вывоз с территории Российской Федерации в одно из сопредельных государств стратегически важных ресурсов — березового и осинового пиловочника, тополя Максимовича и пиломатериалов других древесных пород, — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина переправлял российский лес в Китай, представляя в таможню поддельные документы о происхождении товара. Возбуждено уголовное дело, контрабандист арестован. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU