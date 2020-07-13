Ведущая детская больница Приморья получила новую медицинскую технику

13 Июль 2020 2020-07-13T04:34:04+03:00

Современное оборудование более чем на 47 миллионов рублей приобретено за счет краевого бюджета

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В Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке поступило новое лечебное, диагностическое и лабораторное оборудование. Как сообщило министерство здравоохранения Приморья, новая техника приобретена на средства краевого бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение».

— В эти дни специалисты из Санкт-Петербурга ведут монтаж и наладку современного рентгеновского диагностического телеуправляемого (цифрового) комплекса для рентгенологического отделения больницы, — прокомментировал главный врач больницы Надежда Горелик.

В ЛОР-отделении появилось оптическое оборудование для выявления заболеваний у детей, в кабинет врача-отоларинголога в приемном отделении оснастили ЛОР-комбайном, два современных электроэнцефалографа заработали в поликлиническом отделении многопрофильной клиники, в приемное отделение клиники установлен высокотехнологичный аппарат ЭКГ, а в клинико-диагностической лаборатории введен в строй современный анализатор последнего поколения. Как сообщает главврач учреждения, в ближайшие дни поступит современный аппарат УЗИ экспертного класса.

«Только „первая“ детская больница получила в этом году более 47 миллионов рублей на пополнение и обновление парка оборудования. Всего в этом году почти три десятка детских клиник станут комфортнее благодаря нацпроекту», — отметила зампред Правительства Приморья — министр здравоохранения Анастасия Худченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU