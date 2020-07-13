2020-07-13T09:38:06+03:00
Общество

Хоть сейчас: аэропорт Владивостока готов возобновить международное авиасообщение

В случае, если понадобится дополнительно усилить меры социально-эпидемиологического контроля, это будет сделано незамедлительно
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В аэропорту Владивостока все готово для возобновления международного сообщенияВ аэропорту Владивостока все готово для возобновления международного сообщенияФото: Сергей БАЛАНОВ
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Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, с 15 июля начинаются переговоры об открытии международного авиасообщения. Аэропорт Владивостока полностью готов к такому долгожданному возобновлению работы на полную мощность.

Напомним, ожидается, что авиасообщение возможно будет возобновить со странами, где среднесуточный прирост заражений не превышает в течение 14 дней 1%. Роспотребназдор составил для Росавиации список стран с нормализовавшейся эпидемиологической ситуацией. По дальневосточному направлению это Китай и Вьетнам. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Владивосток, воздушная гавань полностью готова к возобновлению международных авиарейсов.

- Мы готовы к возобновлению работы по международному направлению. Опять же речь идет о возможном частичном снятии ограничений, так что никаких сложностей быть не может. Кроме того, если говорить о санитарно-эпидемиологических требованиях, они и сейчас у нас реализуются в полном объеме. В случае, если понадобится усилить меры по противодействию коронавирусной инфекции, они будут усилены незамедлительно, - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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