Хоть сейчас: аэропорт Владивостока готов возобновить международное авиасообщение

13 Июль 2020 2020-07-13T09:38:06+03:00

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Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, с 15 июля начинаются переговоры об открытии международного авиасообщения. Аэропорт Владивостока полностью готов к такому долгожданному возобновлению работы на полную мощность.

Напомним, ожидается, что авиасообщение возможно будет возобновить со странами, где среднесуточный прирост заражений не превышает в течение 14 дней 1%. Роспотребназдор составил для Росавиации список стран с нормализовавшейся эпидемиологической ситуацией. По дальневосточному направлению это Китай и Вьетнам. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Владивосток, воздушная гавань полностью готова к возобновлению международных авиарейсов.

- Мы готовы к возобновлению работы по международному направлению. Опять же речь идет о возможном частичном снятии ограничений, так что никаких сложностей быть не может. Кроме того, если говорить о санитарно-эпидемиологических требованиях, они и сейчас у нас реализуются в полном объеме. В случае, если понадобится усилить меры по противодействию коронавирусной инфекции, они будут усилены незамедлительно, - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU