Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 15 июля 2020: небольшие дожди с грозами
Сегодня, 15 июля, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае весь день ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами, утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+29°C.
Во Владивостоке переменная облачность, утром с вероятностью в 60% может пройти небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +20°C.
В Уссурийске переменная облачность, в первой половине дня с вероятностью в 60% также может пройти небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха +24...+26°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно весь день будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +21...+23°C.
Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +22°C.
ИСТОЧНИК KP.RU