2020-07-14T23:57:58+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 15 июля 2020: небольшие дожди с грозами

Сегодня на всей территории края будет переменная облачность и кратковременные дожди с грозами, утром в отдельных районах туман
Василий ПОЛИКАРПОВ
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15 июля 2020 года на всей территории края могут пройти небольшие дожди. Ожидаемая температура воздуха +18...+29°C15 июля 2020 года на всей территории края могут пройти небольшие дожди. Ожидаемая температура воздуха +18...+29°C
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Сегодня, 15 июля, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае весь день ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами, утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром с вероятностью в 60% может пройти небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +20°C.

В Уссурийске переменная облачность, в первой половине дня с вероятностью в 60% также может пройти небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно весь день будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +21...+23°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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