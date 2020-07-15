Виадук на трассе Седанка – Патрокл планируют восстановить к утру 16 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T00:13:01+03:00

На время ремонтных работ проезд на этом участке будет ограничен

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Во Владивостоке восстанавливают виадук на трассе Седанка - Патрокл, который в октябре 2018 года протаранил грузовик Volvo. На время монтажных работ, а их планируется провести в ночь на 16 июля, движение по участку трассы будет ограничено, автолюбителей просят воспользоваться альтернативным проездом.

Компания «Трансстроймеханизация» смонтирует пролётную балку надземного пешеходного перехода в районе дома № 16 на улице Басаргина. Конструкция состоит из нескольких частей, она уже собрана на месте производства работ. Её монтаж будут проводить с 22 часов 15 июля до 6 часов 16 июля.

Напомним, 16 октября 2018 года грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка - Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода, железобетонная балка упала и перекрыла проезд автотранспорту. 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли. Части надземного перехода вывезли на площадку хранения. Восстановление перехода взяла на себя компания, чей водитель стал виновником происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU