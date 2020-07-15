2020-07-15T00:13:01+03:00
Общество

Виадук на трассе Седанка – Патрокл планируют восстановить к утру 16 июля

На время ремонтных работ проезд на этом участке будет ограничен
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Восстанавливала переход компания, чей грузовик и протаранил виадукВосстанавливала переход компания, чей грузовик и протаранил виадукФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке восстанавливают виадук на трассе Седанка - Патрокл, который в октябре 2018 года протаранил грузовик Volvo. На время монтажных работ, а их планируется провести в ночь на 16 июля, движение по участку трассы будет ограничено, автолюбителей просят воспользоваться альтернативным проездом.

Компания «Трансстроймеханизация» смонтирует пролётную балку надземного пешеходного перехода в районе дома № 16 на улице Басаргина. Конструкция состоит из нескольких частей, она уже собрана на месте производства работ. Её монтаж будут проводить с 22 часов 15 июля до 6 часов 16 июля.

Напомним, 16 октября 2018 года грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка - Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода, железобетонная балка упала и перекрыла проезд автотранспорту. 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли. Части надземного перехода вывезли на площадку хранения. Восстановление перехода взяла на себя компания, чей водитель стал виновником происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Mercedes был хороший»: в Приморье огонь уничтожил элитное авто
В Приморье осудили вьетнамца, вывозившего контрабандой части медведя и тигра
Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья
ТОФ ведет в Золотом Роге Владивостока подготовку к параду боевых кораблей
Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры украсили Врангель декоративными растениями в рамках «Экомарафона-2020»
19-летний интернет-аферист обманул жителей 6 регионов на полмиллиона рублей
15-летний разбойник из Владивостока отправится на скамью подсудимых
В Приморье разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой на руке
Виадук на трассе Седанка – Патрокл планируют восстановить к утру 16 июля
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 15 июля 2020: небольшие дожди с грозами
Регулярный мониторинг подтверждает высокое качество воды в АО «Восточный Порт»
Крупнейшее в мире парусное судно покинуло Владивосток, чтобы вернуться через месяц
Новый автобусный маршрут и изменения на старых ждут пассажиров городского транспорта во Владивостоке
Новые машины скорой помощи появились в Приморье
Турбазы Приморья занесены в списки «добросовестных» и «недобросовестных»
Двое суток в Приморье нет погибших от COVID-19
Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки резко выросло
Второй этап снятия ограничений в Приморье: до детсадов и общепита дело пока не дошло
График отключений горячей воды во Владивостоке [адреса]
Дети Приморья, нуждающиеся в социальной помощи, первыми в этом году отправятся загородные лагеря
А чума свиней никуда из Приморья и не уходила
Житель Уссурийска «нашел» дорогой телефон на прилавке ларька и решил прикарманить
Во Владивостоке «субарист» уснул и протаранил две машины
Дело убийц продавщицы из приморского поселка Ракушка направится в суд
Более 1100 метров металлического барьера разделят Выселковую во Владивостоке посередине
Еще одна ярмарка «выходного дня» появится во Владивостоке 25 июля