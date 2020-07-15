В Приморье разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой на руке

15 Июль 2020 2020-07-15T00:24:53+03:00

Анна пропала в селе Знаменка и по сей день ее местонахождение неизвестно. Фото: ПРОО "Примпоиск"

Анна Яковишина ушла из дома 8 июля 2020 года, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно

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Поиски 31-летней Анны Яковишиной из села Знаменка Пожарского района продолжаются по всему Приморью уже неделю.

Известно, что Анна ушла из дома еще 8 июля 2020 года и до сих пор не дала знать о своем местонахождении.

На вид Анне 30 лет, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Немаловажную деталь указали родственники пропавшей. На правой руке с внутренней стороны предплечья татуировка в виде надписи на английском языке «Мирослава».

К сожалению, неизвестно, во что она была одета в день пропажи. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам:

Распространяемая ориентировка. Фото: ПРОО "Примпоиск"

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ИСТОЧНИК KP.RU