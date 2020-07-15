15-летний разбойник из Владивостока отправится на скамью подсудимых

15 Июль 2020 2020-07-15T00:40:22+03:00

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Во Владивостоке перед судом предстанет 15-летний разбойник. Парня обвиняют в том, что он, угрожая ножом, напал на 13-летнего ребенка и стал избивать его руками и ногами. Он хотел отобрать у жертвы мобильный телефон.

Согласно версии следователей, 26 февраля 2020 года 15-летний парень напал на 13-летнего. Все это происходило во Владивостоке на улице Арсеньева. У нападавшего при себе был нож, именно при помощи холодного оружия он попытался вначале запугать свою жертву, чтобы та добровольно отдала ему свой сотовый телефон.

Но 13-летний ребенок не стал идти на провокации, тогда обидчик повалил его на землю ударом ноги, а затем принялся избивать жертву руками и ногами. Мальчик был вынужден отдать свой телефон, стоимость которого составляла свыше 7 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU