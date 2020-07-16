Летний четверг - в Приморье потеплеет до +31 градуса
Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность, на большей части края без осадков. В отдельных районах можно застать туман. Как отмечают синоптики портала Примпогода, дневные температуры будут в пределах +17 +31 градуса. Ветер южный умеренный.
Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного.
Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь также без осадков. дневные температуры воздуха +25 +27 градусов. Ветер южный умеренный.
В Находке тоже без осадков. Днем +22 +24 градуса. Ветер южный умеренный, утром слабый.
Температура воды в Амурском заливе +20 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +21 градус.
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ИСТОЧНИК KP.RU