2020-07-16T00:37:52+03:00
Общество

Летний четверг - в Приморье потеплеет до +31 градуса

В крае сегодня без осадков
Кристина ГРИН
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На большей части региона сегодня переменная облачность.На большей части региона сегодня переменная облачность.Фото: pixabay.com
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Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность, на большей части края без осадков. В отдельных районах можно застать туман. Как отмечают синоптики портала Примпогода, дневные температуры будут в пределах +17 +31 градуса. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного.

Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь также без осадков. дневные температуры воздуха +25 +27 градусов. Ветер южный умеренный.

В Находке тоже без осадков. Днем +22 +24 градуса. Ветер южный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +20 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +21 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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