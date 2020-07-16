Летний четверг - в Приморье потеплеет до +31 градуса

16 Июль 2020 2020-07-16T00:37:52+03:00

На большей части региона сегодня переменная облачность. Фото: pixabay.com

В крае сегодня без осадков

Изменить размер текста: A A

Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность, на большей части края без осадков. В отдельных районах можно застать туман. Как отмечают синоптики портала Примпогода, дневные температуры будут в пределах +17 +31 градуса. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного.

Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь также без осадков. дневные температуры воздуха +25 +27 градусов. Ветер южный умеренный.

В Находке тоже без осадков. Днем +22 +24 градуса. Ветер южный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +20 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +21 градус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU