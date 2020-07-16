Пленник кольца: сотрудникам МЧС Приморья пришлось проделать ювелирную работу, чтобы спасти парня
Житель Спасска-Дальнего оказался заложником кольца, поэтому обратился за помощью к спасателям. Парень не мог самостоятельно освободиться от массивного металлического украшения. Оно безжалостно впилось в палец руки и не отпускало. В итоге средний палец ужасно распух. Все попытки самостоятельно выбраться из заточения не увенчались успехом, да и в больнице ему помочь не смогли, поэтому он обратился к спасателям ДВРПСО.
- Спасатели быстро «подобрали» инструменты для работы: болгарку и ножовку по металлу. Используя их и благодаря собственному профессионализму, качественно выполнили «ювелирную» работу, освободив пострадавшего от злополучного кольца, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.
Спасательная операция длилась примерно час, после чего парень был освобожден из оков кольца. Он поблагодарил сотрудников ведомства за помощь, а те посоветовали быть более избирательным в выборе украшений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU