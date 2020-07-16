Пленник кольца: сотрудникам МЧС Приморья пришлось проделать ювелирную работу, чтобы спасти парня

16 Июль 2020 2020-07-16T01:04:58+03:00

Операция длилась около часа, после чего заложник был освобожден

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Житель Спасска-Дальнего оказался заложником кольца, поэтому обратился за помощью к спасателям. Парень не мог самостоятельно освободиться от массивного металлического украшения. Оно безжалостно впилось в палец руки и не отпускало. В итоге средний палец ужасно распух. Все попытки самостоятельно выбраться из заточения не увенчались успехом, да и в больнице ему помочь не смогли, поэтому он обратился к спасателям ДВРПСО.

- Спасатели быстро «подобрали» инструменты для работы: болгарку и ножовку по металлу. Используя их и благодаря собственному профессионализму, качественно выполнили «ювелирную» работу, освободив пострадавшего от злополучного кольца, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

Спасательная операция длилась примерно час, после чего парень был освобожден из оков кольца. Он поблагодарил сотрудников ведомства за помощь, а те посоветовали быть более избирательным в выборе украшений.

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ИСТОЧНИК KP.RU