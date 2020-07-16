2020-07-16T01:04:58+03:00
Общество

Пленник кольца: сотрудникам МЧС Приморья пришлось проделать ювелирную работу, чтобы спасти парня

Операция длилась около часа, после чего заложник был освобожден
Кристина ГРИН
Поделиться:
Теперь парень будет внимательнее при выборе украшений.Теперь парень будет внимательнее при выборе украшений.Фото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Житель Спасска-Дальнего оказался заложником кольца, поэтому обратился за помощью к спасателям. Парень не мог самостоятельно освободиться от массивного металлического украшения. Оно безжалостно впилось в палец руки и не отпускало. В итоге средний палец ужасно распух. Все попытки самостоятельно выбраться из заточения не увенчались успехом, да и в больнице ему помочь не смогли, поэтому он обратился к спасателям ДВРПСО.

- Спасатели быстро «подобрали» инструменты для работы: болгарку и ножовку по металлу. Используя их и благодаря собственному профессионализму, качественно выполнили «ювелирную» работу, освободив пострадавшего от злополучного кольца, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

Спасательная операция длилась примерно час, после чего парень был освобожден из оков кольца. Он поблагодарил сотрудников ведомства за помощь, а те посоветовали быть более избирательным в выборе украшений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью
И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го
Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток
На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост
В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко
В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи
Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ
Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков
Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены
Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке
Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье