Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье

16 Июль 2020 2020-07-16T01:32:34+03:00

О его местонахождении ничего не было известно с 11 июля

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17-летний Владимир ушел из КГОБУ «Ракитненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 11 июля. С тех пор о его местонахождении никому ничего не было известно. Парень будто сквозь землю провалился. Обратно в учреждение он не вернулся ни через день, ни через два.

Информация о без вести пропавшем школьнике поступила к волонтерам «Примоиска». Они тут же отреагировали на тревожное сообщение. Сперва активисты разместили фотографию парня в сети, чтобы ускорить поиски. Через интернет новость о пропаже человека распространяется куда быстрее сарафанного радио. Вместе с фотографией волонтер указали приметы Владимира и то, во что он был одет. Затем они приступили к поисковой операции.

Накануне на странице волонтеров появилась информация о том, что поиски Владимира завершены. К счастью, повод для этого был не трагическим. Парня нашли. «Найден! Жив» - на такую формулировку неравнодушные горожане всегда очень бурно реагируют. Многие уже успели поблагодарить волонтеров за проделанную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU