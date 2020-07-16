Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Случилось все еще в апреле этого года. Группа подростков разработала нехитрый план по угону машины. Несовершеннолетние направились в гаражно-строительный кооператив «Мечта», который расположен в Арсеньеве, и сели в салон машины «Тойота Карина». Заводить двигатель они умели, поэтому по очереди занимали место водителя и катались по городу. Урок по вождению длился не очень долго. Ребята врезались в столб линии электропередач. Но на этом история не заканчивается.
Через несколько дней парни проходили мимо гаражей и снова увидели эту машину. Тогда они поняли – это судьба и нужно срочно ее угнать. Они доехали на ней до озера недалеко от Малиновской улицы и спрятали там авто, чтобы по ночам на ней кататься. Только вот план провалился. На следующий день у озера их ждала не только угнанная машина, но и полицейские.
- Расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних завершено. Они обвиняются в совершении преступлений: неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору), кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU