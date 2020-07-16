Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке

В состав Приморской команды вошли опытные пловцы. Фото: сайт правительства Приморского края

Сегодня утром, 16 июля, в заливе Петра Великого во Владивостоке стартовал экозаплыв, посвященный 160-й годовщине со дня образования города. Всего за три дня заплыва пловцы-экстремалы, передавая друг другу эстафету, проплывут 160 километров. Стартовый отрезок дистанции доверили преодолеть губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Также в состав команды вошли опытные пловцы. Приморье представляют Оксана Белецкая, Вероника Кузнецова, Мария Чижова, Олег Докучаев, Павел Комаров, Александр Смирнов, Евгений Зозуля, Игорь Галактионов. Самый маленький участник заплыва — 5-летний Иван Докучаев.

Команды в эстафете должны преодолеть 160 километров

Во время эстафеты пловцы преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, Амурский пролив, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике. Заплыв будет проходить каждый день с 7 утра и до 21.30. Участникам предстоит находиться в воде от 2 до 4 часов, передавая эстафету. Финиш состоится 18 июля около 21 часа на водноспортивной станции ЦСКА (Набережная, 7а).

Обеспечивают безопасность на всем протяжении маршрута корабли и лодки Тихоокеанского флота.

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