Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков

16 Июль 2020 2020-07-16T03:05:37+03:00

Экипажу не выплачивали зарплату более двух месяцев, поэтому люди обратились в профком моряков Владивостока

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Списания на берег потребовали украинские моряки судна «Bourbon», задержанного в порту Находка в Приморье. Судно под флагом Либерии было задержано 2 июля за задолженность по заработной плате более чем за два месяца и отсутствие трудовых договоров с моряками. Экипаж «Bourbon» сам обратился в профком моряков Владивостока на подходе к Находке.

Сейчас украинцы хотят списаться на берег, чтобы вернуться на родину, так как опасаются, что из Китая или Кореи, куда может направиться судно, они репатриироваться не смогут, сообщил инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

В данный момент на судне находится 31 тысяч тонн груза и 21 человек: 20 моряков из Украины и представитель греческой судоходной компании. Сумма долга около 8 миллионов рублей.

Ранее четыре члена экипажа попросили медицинской помощи. Судно посетил врач и, выявив обострение ряда хронических заболеваний у матроса и повара, назначил лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU