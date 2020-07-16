2020-07-16T03:34:27+03:00
Общество

Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ

Парадный строй протянется вдоль фарватера бухты напротив набережной Цесаревича
Никита СЕРГЕЕВ
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Флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг»Флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг»Фото: Игорь СОРОКИН
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Постановка на парадные бочки боевых кораблей Тихоокеанского флота в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке начнется 20 июля. Всего в параде в день ВМФ примут участие семь боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Во главе строя встанет флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». За ним в парадной линии расположатся: большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и большая дизельная подводная лодка.

Строй кораблей протянется вдоль судоходного фарватера бухты напротив набережной Цесаревича. Раньше военно-морские парады в Золотом Роге не проводились из-за значительного трафика гражданских судов в бухте. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее судами обеспечения ТОФ в бухте Золотой Рог было установлено 16 комплектов рейдового оборудования. Вес каждой полной сборки составляет почти 55 тонн, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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