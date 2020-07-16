Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены

16 Июль 2020 2020-07-16T03:46:01+03:00

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Бойцы Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) АО «Восточный Порт» провели плановые учения накануне первой смены детского летнего лагеря. Подразделение Порта было поднято по тревоге – в административном корпусе лагеря «Шепалово», принадлежащего стивидорной компании, сотрудники оздоровительного учреждения заметили сильное задымление. После срабатывания пожарной сигнализации люди организованно покинули здание.

Уже по прибытию двух спецмашин, в максимально сжатые сроки (9,5 мин.) доставивших из посёлка Врангель пожарные расчёты, работники лагеря заметили отсутствие одного из своих коллег – предположительно, мужчина сам не смог выбраться из задымлённых коридоров и остался внутри здания. Таковой была легенда учений.

В ходе отработки учебных задач пожарные АО «Восточный Порт» показали отличную выучку, быстроту и организованность. После короткого инструктажа и развёртывания рукава звено газодымозащитной службы проникло в помещение. Бойцы обнаружили попавшего в сложное положение сотрудника лагеря и при помощи спасательного устройства помогли ему выбраться на свежий воздух. Затем оперативно была устранена и сама причина задымления.

– Несколько раз в году наши бойцы проводят обязательные тренировочные занятия на объектах с массовым пребыванием людей. В данном случае – накануне первой смены, заезда детей в оздоровительный лагерь. Несмотря на то, что противопожарные учения у нас проходят регулярно на всех объектах предприятия и основная цель у них общая – спасение людей, мы в каждом конкретном случае стараемся усложнить задачу пожарным расчётам, максимально приблизить условия к «боевым», – рассказал замначальника ВСПОиР Эдуард Юсупов. – По итогам сегодняшней тренировки, я считаю, действия наших ребят заслуживают максимальной оценки. Мероприятие завершит противопожарный инструктаж для персонала лагеря «Шепалово», включая вожатых.