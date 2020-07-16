В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи

16 Июль 2020 2020-07-16T03:54:19+03:00

До открытия все заведения должны пройти проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

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Власти Приморья разрешили возобновить работу предприятиям общественного питания. Но лишь тем, которые обеспечены сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков, и лишь при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Для этого предприятия общепита обязаны уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края и пройти соответствующий мониторинг.

При этом рестораны и кафе, которые уже внесены в реестр, как имеющие открытые террасы или летние веранды и соответствующие требованиям, могут просто сразу начать работать.

Решение об открытии относится также к гостиницам, отелям, базам отдыха, мотелям, апартаментам, хостелам и пляжам. Схема запуска та же: подача уведомления и прохождение мониторинга.

Однако расположенные на территориях этих учреждений бассейны, сауны и банные комплексы пока открываться не будут.

— Мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям уделим особое внимание. Непрошедших его к работе не допустим, а злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности, — сообщил заместитель председатель Правительства Приморского края Константин Шестаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU