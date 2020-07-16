2020-07-16T03:54:27+03:00
Общество

В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко

Оформить подписку на онлайн-кинотеатр Okko (входит в экосистему Сбербанка), получив доступ к десяткам тысяч лучших фильмов и сериалов, теперь можно и в Сбербанк Онлайн
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Сбербанк Онлайн клиенты смогут управлять своей подпиской на онлайн-кинотеатр Okko: подключать/отключать подписку, менять тарифный план, выбирать, с каких карт списывать средства на оплату, в том числе платить бонусами СПАСИБО. После оформления подписки, клиенты могут мгновенно войти в Okko по Сбербанк ID со смартфона или компьютера и насладиться просмотром кино.

Те, кто выберет для себя подписку «Оптимум», до конца лета дополнительно получат 60 дней бесплатного пользования сервисом.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Мы стремимся к тому, чтобы все необходимые клиентам продукты и сервисы Сбербанка и компаний его экосистемы были доступны из одной точки входа, которым является Сбербанк Онлайн. Благодаря тому, что сервис Окко полностью интегрирован в Сбербанк Онлайн и сервис Сбербанк ID, наши клиенты получат расширенный инструментарий управления оплатой подписки, например, возможность продлевать подписку всего за 1 рубль с помощью скидки с бонусами СПАСИБО.

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«Удобство использования – отличительная черта мультимедийного сервиса Okko и важнейшая составляющая клиентского опыта. Мы стремимся постоянно предлагать новые уникальные функции, делающие взаимодействие с Okko ещё более комфортным. Я уверена, что миллионы пользователей оценят возможность оплатить подписку Okko в Сбербанк Онлайн».

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