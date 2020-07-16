2020-07-16T04:36:44+03:00
Общество

На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост

Но прежде нужно разобрать старую мостовую конструкцию из железобетона [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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В Большом Камне завершается демонтаж старого железобетонного моста через реку Сахарная. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяВ Большом Камне завершается демонтаж старого железобетонного моста через реку Сахарная. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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В Большом Камне завершается демонтаж старого железобетонного моста через реку Сахарная. На том же месте возведут новое 72-метровое мостовое сооружение. Чтобы работам не мешал проезжающий транспорт, строители оборудовали временный объезд, уложив бетонные конструкции.

Строители оборудовали временный объезд, уложив бетонные конструкции. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Строители оборудовали временный объезд, уложив бетонные конструкции. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Сейчас ни мы не мешаем проезжающим, ни они нам, поэтому можем приступить к полномасштабным строительным работам, — отметил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Старый мост в прямом смысле кромсают на куски с помощью гидравлических ножниц. Их «челюсти» под давлением в 150 тонн крушат бетон, а обнажившуюся арматуру режут газовыми горелками. Демонтаж рассчитывают завершить через нескольких дней, после чего начнется бурение 15 скважин под сваи нового моста. На место уже прибыла бурильная установка.

Строителям предстоит пробурить 15 скважин под сваи нового моста. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Строителям предстоит пробурить 15 скважин под сваи нового моста. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства края, в конце июля также начнется строительство моста на реке Тихая на 5-м километре автодороги ЧернышевкаНовопокровка. В августе-сентябре преступят к реконструкции моста на 89-м километре автодороги Артем—Находка—Порт Восточный. Готовится документация на постройку мостовой переправы через реку Осиновка на 5-м километре Осиновка— Рудная Пристань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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