2020-07-16T05:14:03+03:00
Общество

Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток

Юрий Трутнев проведет в столице Приморья с рабочим визитом два дня
Никита СЕРГЕЕВ
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Полпред президента Юрий Трутнев проведет в Приморье два дняПолпред президента Юрий Трутнев проведет в Приморье два дняФото: Сергей БАЛАНОВ
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Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев находится во Владивостоке с рабочим визитом. Предполагается что в столице Приморья полпред пробудет два дня.

Сегодня в планах вице-премьера правительства посетить детский сад на Маковского, 157а, строительство которого ведется по так называемой единой субсидии. После этого Трутнев осмотрит ход ремонта автомобильной дороги на этой же улице в районе остановки общественного транспорта «14-й километр». Намечено посещение школы № 55 на Снеговой, 35. Ее строительство собираются завершить к началу этого учебного года. Также федеральный чиновник осмотрит ход работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на улице Крыгина.

17 июля Трутнев, как ожидается, посетит Артемовскую ТЭЦ-2, строящуюся рядом с селом Суражевка. Она создаст в крае дополнительно около 600 рабочих мест и должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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