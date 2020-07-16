2020-07-16T06:01:11+03:00
Общество

И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го

Привела в порядок надземный переход та же компания, чей водитель стал виновником происшествия
Константин МИХАЙЛОВ
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Пока проход дорогой для пешеходов закрыт. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаПока проход дорогой для пешеходов закрыт. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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На улице Басаргина во Владивостоке восстановлен надземный переход, разрушенный в октябре 2018 года грузовиком, который снес пролетную балку конструкции. Монтаж нового элемента перехода минувшей ночью осуществили специалисты компании «Трансстроймеханизация». Это та самая компания, чей водитель стал виновником происшествия. Во время работ движение автотранспорта на участке дороги было временно ограничено, но сейчас оно восстановлено полностью.

Монтажные работы велись ночью, чтобы не мешать трафику. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Монтажные работы велись ночью, чтобы не мешать трафику. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Чего нельзя пока сказать о пешеходном движении по самому виадуку. Как сообщает городское управление дорог и благоустройства, на надземном переходе необходимо завершить монтажные работы, покрыть пешеходную часть асфальтом и убедиться в полной безопасности объекта. Предположительно на это уйдет 10 дней. Сейчас на виадуке размещена красная сигнальная лента, информирующая о запрете прохода.

В течении 10 дней на переходе будут проходить монтажные работы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В течении 10 дней на переходе будут проходить монтажные работы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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