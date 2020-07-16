2020-07-16T06:34:20+03:00
Общество

Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью

Количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших увеличилось
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
В Приморье вновь фиксируют увеличение прироста заболевшихВ Приморье вновь фиксируют увеличение прироста заболевшихФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за минувшие сутки в крае было выявлено 69 новых инфицированных COVID-19 человек. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии — 5305. Было отмечено, что количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось.

Распространение COVID-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

Распространение COVID-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

— Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 — в Артеме, 12 — в Находке, в Шкотовском районе — три, по два — в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному — в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем, — рассказала главный санитарный врач региона.

На сегодня около 1,2 тысячи человек проходят лечение от COVID в Приморье. 62 пациента находятся в тяжелом состоянии. Выздоровел за минувшие сутки 51 житель края. Общее число приморцев, которым удалось избавиться от вируса — 4014 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью
И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го
Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток
На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост
В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко
В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи
Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ
Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков
Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены
Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке
Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье