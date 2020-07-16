Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью

16 Июль 2020 2020-07-16T06:34:20+03:00

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На очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за минувшие сутки в крае было выявлено 69 новых инфицированных COVID-19 человек. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии — 5305. Было отмечено, что количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось.

Распространение COVID-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

— Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 — в Артеме, 12 — в Находке, в Шкотовском районе — три, по два — в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному — в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем, — рассказала главный санитарный врач региона.

На сегодня около 1,2 тысячи человек проходят лечение от COVID в Приморье. 62 пациента находятся в тяжелом состоянии. Выздоровел за минувшие сутки 51 житель края. Общее число приморцев, которым удалось избавиться от вируса — 4014 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU