400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова

16 Июль 2020 2020-07-16T07:02:16+03:00

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Полную реконструкцию воздушной линии электропередачи произвели специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) на улице Новой острова Попова. Как сообщает пресс-служба предприятия, бригада ВПЭС из трех человек выполнила всю работу всего за десять дней без применения спецтехники. Заменили 400 метров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод класса СИП-3.

— Алюминиевые провода не имеют изоляции и уже давно устарели. При сильном ветре на острове они перехлестывались и происходило короткое замыкание. Это и становилось причиной перебоев с электроснабжением у местных жителей. До стихания ветра от электричества отключали до 12 жилых домов. Сейчас по всей улице протянули новые провода. Они изолированные и выдержат любую погоду, — прокомментировал начальник энергосетевого района ВПЭС Евгений Перчаткин.

По данным ВПЭС, всего на острове Попова насчитывается более 26 километров воздушных линий. Весной специалисты предприятия уже заменили старые деревянные опоры новыми железобетонными, а также протянули более 4,5 километров воздушных линий класса СИП.

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ИСТОЧНИК KP.RU