400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Полную реконструкцию воздушной линии электропередачи произвели специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) на улице Новой острова Попова. Как сообщает пресс-служба предприятия, бригада ВПЭС из трех человек выполнила всю работу всего за десять дней без применения спецтехники. Заменили 400 метров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод класса СИП-3.
— Алюминиевые провода не имеют изоляции и уже давно устарели. При сильном ветре на острове они перехлестывались и происходило короткое замыкание. Это и становилось причиной перебоев с электроснабжением у местных жителей. До стихания ветра от электричества отключали до 12 жилых домов. Сейчас по всей улице протянули новые провода. Они изолированные и выдержат любую погоду, — прокомментировал начальник энергосетевого района ВПЭС Евгений Перчаткин.
По данным ВПЭС, всего на острове Попова насчитывается более 26 километров воздушных линий. Весной специалисты предприятия уже заменили старые деревянные опоры новыми железобетонными, а также протянули более 4,5 километров воздушных линий класса СИП.
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ИСТОЧНИК KP.RU