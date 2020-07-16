2020-07-16T07:02:16+03:00
Общество

400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова

Энергетики из Владивостока избавили островитян от коротких замыканий
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Специалисты ВПЭС за работой на острове Попова. Пресс-служба МУПВ ВПЭССпециалисты ВПЭС за работой на острове Попова. Пресс-служба МУПВ ВПЭС
Изменить размер текста:

Полную реконструкцию воздушной линии электропередачи произвели специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) на улице Новой острова Попова. Как сообщает пресс-служба предприятия, бригада ВПЭС из трех человек выполнила всю работу всего за десять дней без применения спецтехники. Заменили 400 метров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод класса СИП-3.

— Алюминиевые провода не имеют изоляции и уже давно устарели. При сильном ветре на острове они перехлестывались и происходило короткое замыкание. Это и становилось причиной перебоев с электроснабжением у местных жителей. До стихания ветра от электричества отключали до 12 жилых домов. Сейчас по всей улице протянули новые провода. Они изолированные и выдержат любую погоду, — прокомментировал начальник энергосетевого района ВПЭС Евгений Перчаткин.

По данным ВПЭС, всего на острове Попова насчитывается более 26 километров воздушных линий. Весной специалисты предприятия уже заменили старые деревянные опоры новыми железобетонными, а также протянули более 4,5 километров воздушных линий класса СИП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью
И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го
Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток
На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост
В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко
В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи
Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ
Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков
Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены
Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке
Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье