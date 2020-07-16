2020-07-16T08:14:32+03:00
Общество

Жительница Владивостока 4 дня подряд таскала продукты из известного супермаркета

Добычей воровки стали 47 банок красной икры, рыбной и мясной продукции
Никита СЕРГЕЕВ
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Жительница Владивостока похищала продукты в одном из супермаркетов ВладивостокаЖительница Владивостока похищала продукты в одном из супермаркетов ВладивостокаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против неоднократно судимой местной жительницы. Женщину обвиняют по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Как считает следствие, гражданка четыре дня подряд в мае этого года воровала продукты в одном из магазинов известной сети супермаркетов на улице Сахалинской. Хищения происходили по отлаженной схеме: в магазине женщина складывала с полок в корзину морепродукты и колбасы, затем отходила к стеллажам с другими товарами, убеждалась, что на нее никто не смотрит и перекладывала еду в свою сумку. Для отвода глаз похитительница на кассе оплачивала какую-нибудь мелкую булочку и уходила.

За время своих недолгих рейдов по супермаркету не любительница платить стащила 47 банок лососевой икры, рыбной и мясной продукции на сумму 16 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. А магазин, вполне естественно, заявил гражданский иск о возмещении имущественного вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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