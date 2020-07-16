16 Июль 2020 2020-07-16T08:54:24+03:00

Для зарплатных клиентов банка — до 10%, для клиентов без подтверждения дохода и занятости — до 30%

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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Многие клиенты откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления собственных средств при том, что остальные условия ипотечных программ им подходили. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях».

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru.